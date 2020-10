Isco è un profilo estremamente gradito da Andrea Pirlo che lo avrebbe voluto nella sua Juventus. A gennaio nuovo assalto: spunta anche la cifra

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. Due pareggi nelle prime quattro giornate di campionato che hanno visto peraltro i bianconeri vincere una sola volta sul campo. Un bottino magro che sta già mettendo a nudo i primi difetti della creatura plasmata in estate. A venire in contro al neo tecnico potrebbe esserci la finestra invernale di calciomercato. In questo senso dalla Spagna rilanciano ancora una volta un nome dal Real Madrid. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, la Juventus proverà di nuovo a ingaggiare Isco Alarcón, trequartista spagnolo dei ‘blancos’. Il fantasista di Malaga era una delle richieste di Andre Pirlo al suo arrivo in panchina ma il Real Madrid ha rifiutato di negoziare per il suo addio. Le cose potrebbero però cambiare a gennaio visto il ruolo più marginale di Isco nella rosa di Zidane. Il Real potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La società iberica inoltre apprezza molto Paulo Dybala e non sono da escludere intrecci futuri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Pirlo sul ‘caso’ Dybala: “Si è arrabbiato ma non gioca da tre mesi”

Juventus, UFFICIALE | Sospese attività settore giovanile