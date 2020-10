Juventus, difficoltà per il rinnovo di Dybala | I dettagli

La situazione legata al rinnovo di contratto si complica per Paulo Dybala. La Juventus, infatti, non potrebbe garantire 10 milioni netti e garanzie tecniche

Dybala–Juventus, un matrimonio destinato a finire? Quel che è certo è che l’asso argentino al momento non trova spazio nello scacchiere titolare di Andrea Pirlo, anche se il tecnico bianconero ha chiarito in conferenza stampa pre-Dinamo Kiev che Dybala viene da un momento tutt’altro che roseo a livello fisico.

Tuttavia, ‘La Repubblica’ insiste sul confronto che l’argentino avrebbe avuto con Fabio Paratici sabato nel tunnel dello stadio Ezio Scida al termine della sfida pareggiata col Crotone. Lamentele per non essere neanche subentrato a gara in corso da parte dell’argentino, che potrebbero essere riportate anche dal suo agente Antun in sede di trattativa per il rinnovo di un contratto in scadenza nel 2022.

Già, un rinnovo di contratto ancora in alto mare. Perché la Juventus non sarebbe disposta ad assecondare le richieste del suo numero 10 sul piano economico: 10 milioni netti a stagione e, non ultime, certe garanzie tecniche.

