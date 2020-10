Isco e Marcelo nel mirino dei compagni di squadra al Real Madrid. La Juventus resta alla finestra per lo fantasista spagnolo e il terzino brasiliano

Non è un momento sereno al Real Madrid dopo gli ultimi risultati in campionato e in particolare per la sorprendente sconfitta casalinga di sabato contro il Cadice. Nel mirino della critica è finito Zinedine Zidane, oltre ad alcuni big della rosa merengue. Su tutti Isco e Marcelo, che avrebbero destato un certo malumore nello spogliatoio tra i compagni di squadra come rivelato dal giornalista Inda durante la trasmissione ‘El Chiringuito Tv’.

Juventus, Isco e Marcelo a prezzo di saldo

Il fantasista spagnolo e il terzino verdeoro sarebbe inoltre al centro dei rumors di mercato in merito ad un ipotetico addio alla Casa Blanca. Isco non sarebbe più indispensabile per Zidane e non sta offrendo prestazioni all’altezza in questo periodo, con il suo cartellino che potrebbe deprezzarsi nei prossimo mesi. Marcelo starebbe invece trattando la risoluzione del contratto e può rescindere prima scadenza (fissata per il 2022) con il Real. Entrambi sono nei radar della Juventus: Isco potrebbe liberarsi per una somma non superiore ai 40 milioni di euro, mentre il mancino brasiliano arriverebbe gratis in caso di rescissione o attraverso un indennizzo con dei bonus facili che i bianconeri verserebbero in più esercizi.

