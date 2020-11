Calciomercato Juventus, doppio scambio | Via Ronaldo e Dybala

Svolta clamorosa in ottica calciomercato Juventus. Paratici pensa di cedere sia Ronaldo che Dybala in due scambi con top player

Massimiliano Allegri non ci riuscì, Maurizio Sarri nemmeno. Andrea Pirlo non sembra nemmeno troppo intenzionato a provarci… La Juventus ha in rosa due grandi attaccanti come Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala ma, nonostante il susseguirsi degli allenatori in panchina, non riesce a farli coesistere al meglio. Per questo a più riprese si è paventata la possibilità che la ‘Vecchia Signora’ possa cedere uno dei due. Con un Morata in questo stato di forma, peraltro, il sacrificio sarebbe meno pesante. Ma non si esclude nemmeno un doppio clamoroso addio in estate: secondo l’emittente ‘Top Calcio 24’, la Juve starebbe pensando a due scambi. Da un lato CR7 verrebbe offerto al Paris Saint-Germain per portare finalmente a Torino quel Mauro Icardi tante volte accostato ai bianconeri. Dall’altro Dybala sarebbe stato proposto al Manchester United per riaccogliere il centrocampista francese Paul Pogba, venduto agli inglesi nel 2016. Staremo a vedere.

