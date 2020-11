Il Napoli ha comunicato la positività di un azzurro: Elseid Hysaj è risultato contagiato al Covid-19

Gennaro Gattuso perde Elseid Hysaj. Il terzino albanese è risultato positivo al Covid-19 e quindi dovrà restare in isolamento in Albania. Lo ha ufficializzato il Napoli con un comunicato pubblicato poco fa: “In seguito ai tamponi effettuati questa mattina al gruppo squadra della Nazionale albanese è emersa la positività al Covid-19 di Elseid Hysaj. Il calciatore osserverà il periodo di isolamento in Albania“.

Per gli azzurri si tratta del terzo calciatore contagiato dal coronavirus. Dopo Zielinski e Elmas tocca ora a Hysaj restare ai margini del gruppo azzurro e attendere la guarigione. Il Napoli è atteso domenica sera dallo scontro contro il Milan nel quale probabilmente mancherà anche Osimhen, infortunatosi in Nazionale, e per il quale è in dubbio Bakayoko, assente all’allenamento odierno per un malessere.