CM.IT TV – D’Amico: “Napoli da scudetto. Ecco il vantaggio del Milan”

Alla Tv di Calciomercato.it, nella trasmissione andata in onda alle ore 19, è intervenuto anche Andrea D’Amico. Dalla Nazionale a Gattuso passando per il Milan, ecco tutte le dichiarazioni dell’agente:

NAZIONALE – “E’ stata una bella Nazionale, coraggiosa. Una volta c’era l’imbarazzo della scelta, adesso invece sono delle scelte quasi obbligate perché i titolari italiani che giocano in Serie A sono sempre meno. E’ stata una bella sorpresa Grifo e soprattutto mi è piaciuta molto la prestazione di Lorenzo Insigne”.

OSIMHEN – “Ho parlato con il suo agente, sta meglio. L’allarme sembra rientrato. Li vale già i soldi spesi dal Napoli, è un acquisto molto importante e giovane. E’ un investimento importante anche per il futuro”.

MILAN – “Szoboszlai? Sicuramente è un nome che stuzzica l’appetito degli appassionati. Credo che il vantaggio del Milan sia quello di aver tenuto Pioli, quando arrivò all’Inter dissi subito che aveva saputo dare un’impostazione positiva alla squadra e all’ambiente. Penso sempre che il successo delle squadre sia dato dal gruppo e non solo dai singoli. Penso al Verona di Juric, che va al di là degli individualismi, ottimizza il risultato tecnico e tattico dei singoli e valorizzandoli sul mercato. Il successo deriva sempre dal gruppo e dall’amalgama”.

NAPOLI E GATTUSO – “Il Napoli a mio avviso è una delle candidate per lo scudetto. Rapporto Gattuso-De Laurentiis? Li vedo bene, Gattuso è riuscito ad invertire la rotta nella passata stagione arrivando anche a conquistare la Coppa Italia e fare bene in Champions. Rino è l’allenatore, Aurelio il presidente: anche se hanno personalità forti entrambi l’importante è che delineato un progetto tecnico e professionale venga seguito e mi sembra che il Napoli si sia mosso molto bene. Sia per rimettere in piedi una stagione che sembrava compromessa, sia per costruire una squadra che sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione”, ha concluso D’Amico che ha detto la sua anche sul ‘caso’ Eriksen.

