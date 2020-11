CM.IT TV, Capuano: “Tra Eriksen e l’Inter è finita! Ecco dove andrà”

Tiene banco il futuro di Eriksen in casa di Inter: se ne è parlato anche a Terzo Tempo

Intervenuto in diretta alla Tv di Calciomercato.it, Giovanni Capuano di ‘Radio 24’ e ‘Panorama’, ha parlato del futuro di Christian Eriksen, soprattutto in ottica calciomercato, con la possibilità di vederlo via da Milano già a gennaio: “La storia con l’Inter è finita e credo resterà un rimpianto: il suo valore lo conosciamo e lo abbiamo conosciuto. Non era un giocatore adatto al calcio di Conte. Non penso ci sarà uno scambio con Calhanoglou a gennaio, faccio fatica a immaginare che il Milan possa soddisfare le pretese del danese. Penso alla fine andrà in Premier League”.

Inter, futuro di Eriksen in Premier League

In risposta alle parole di Capuano, ospite nel corso della diretta, il procuratore Andrea D’Amico ha commentato il possibile scambio con l’Xhaka, dell’Arsenal: “Non sto lavorando al suo trasferimento dall’Inter come intermediario. Conosco molto bene l’agente di Xhaka, che è un ottimo giocatore anche con uno stipendio importante. Quando hai un allenatore come Conte, integralista in senso positivo, devi prendere i giocatori che vuole lui. Se prendi un giocatore che lui non prevede all’interno del suo disegno tattico ci si ritrova nella situazione di Eriksen, che è un grande talento ma non adatto al tecnico nerazzurro”.

