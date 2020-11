Il Milan pensa ad uno scambio utilizzando come pedina il norvegese Hauge: dalla Serie A l’attaccante per Pioli

Il Milan guarda tutti dall’alto verso il basso. Partenza sprint per la squadra di Stefano Pioli che riprende il campionato da prima della classe. Un primato frutto di sette partite fin qui senza macchia, nonostante le defezioni (in particolare quella di Ibrahimovic) patite in questo inizio di Serie A. La squadra rossonera mantiene i piedi per saldi per terra, ma intanto pensa anche a come rinforzare la rosa.

Uno dei nomi che potrebbe stuzzicare la fantasia di Paolo Maldini è quello di Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo è tornato dopo una lunga assenza per Covid e resta uno dei talenti più apprezzati del nostro campionato. I rossoneri pensano a lui per rendere la batteria di attaccanti ancora più completa e possono mettere sul piatto il norvegese Hauge.

Il 21enne fin qui non ha trovato molto spazio e potrebbe, invece, avere più possibilità alla corte di Roberto De Zerbi. L’eventuale arrivo di Boga, valutato in estate circa 40 milioni di euro, avrebbe anche un’altra conseguenza. Lo spostamento di Leao al centro dell’attacco: il brasiliano potrebbe essere utilizzato come vice Ibrahimovic, una soluzione che potrebbe anche tornare utile quando arriverà il momento di decidere il post svedese.