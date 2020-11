Il Milan pensa al centrocampista del Benfica, Julian Weigl. Il club portoghese fissa anche il prezzo

Talento in rampa di lancio ai tempi del Borussia Dortmund, ora Julian Weigl è a caccia di rilancio vista un’esperienza al Benfica non proprio esaltante. Accostato già recentemente alla Serie A, il centrocampista tedesco sarebbe finito nel mirino del Milan secondo quanto riportato dal lusitano ‘Record’. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

A gennaio Weigl potrebbe lasciare il club portoghese e per questo motivo i rossoneri vorrebbero affondare il colpo decisivo anche se dovranno fronteggiare anche la concorrenza del PSG. Il Benfica invece dal canto suo valuta il ragazzo classe 1995 circa 25 milioni di euro.

