Napoli, conferme sull’infortunio di Osimhen | Salta il Milan

Napoli, confermato l’infortunio di Osimhen: lussazione alla spalla destra. Salterà le sfide con Milan e Rijeka

Brutte notizie in casa Napoli. Victor Osimhen, rientrato in Italia dopo gli impegni con la nazionale nigeriana, ha concluso da poco la visita di controllo a Villa Stuart. Visita che, riferisce ‘Sky Sport’, ha confermato la lussazione alla spalla destra. L’attaccante africano, per cui non è necessaria l’operazione, salterà quindi i prossimi due impegni del Napoli, che vedranno gli azzurri affrontare Milan e Rijeka.

