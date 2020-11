Milan e Juventus interessate a Nuno Mendes, ma tanti club inglesi pronti all’assalto: lo Sporting CP intanto apre ai negoziati

E’ sempre stato uno dei vivai più floridi del panorama mondiale. E in casa Sporting CP tante big europee sono pronte a bussare alla porta per Nuno Mendes, difensore classe 2002 in grado di giocare sia come terzino sinistro che come centrale. Come via ha rivelato in esclusiva Calciomercato.it, il Milan è sulle tracce del talentuoso lusitano originario della Guinea Bissau. Oltre ai rossoneri, in Italia, c’è anche la Juventus e sembra che pure l’Inter lo stia seguendo con interesse.

L’ostacolo maggiore è però rappresentato dalla clausola di 45 milioni di euro. Dall’Inghilterra però sottolineano che il club portoghese potrebbe calare a sorpresa le proprie pretese. Il ‘Daily Mail’ infatti riferisce che anche Leicester e Newcastle sono molto interessate al giovane difensore e che lo Sporting CP potrebbe accontentarsi di una richiesta inferiore a quella della clausola: 20 milioni di euro più bonus.

