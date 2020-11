Calciomercato Milan, Nuno Mendes si allontana: 70 milioni di euro!

Firma in vista per Nuno Mendes. Il difensore, che piace al Milan, verrà blindato dallo Sporting con l’inserimento di una nuova clausola rescissoria

Nuno Mendes è tra i calciatori sul taccuino del Milan per rinforzare la difesa. Il difensore classe 2002 dello Sporting è destinato a rimanere un obiettivo irraggiungibile per i rossoneri ma anche per altri club. Come vi abbiamo raccontato, Mendes piace anche ad Arsenal, Liverpool e Manchester United ma la clausola rescissoria di 45 milioni di euro presente nel suo contratto rende l’affare proibitivo.

Dal Portogallo arrivano novità che sembraNO rendere una trattativa ancora più complicata. Mendes, come riporta ‘Record’, è, infatti, pronto a firmare un nuovo contratto con lo Sporting, che porterà la clausola a 70 milioni. Davvero troppi, forse anche per i potenti club inglesi, certamente per il Milan.

