Calciomercato Serie A, dalla Spagna: accordo totale con Depay

Dalla Spagna sicuri, niente Serie A per Memphis Depay: l’olandese ha raggiunto un accordo totale con il Barcellona

Niente Serie A nel futuro di Memphis Depay. Il giocatore olandese, il cui contratto con il Lione scade nella prossima stagione, sembra ormai essere sempre più vicino al Barcellona. Nulla da fare dunque per Roma, Juventus e Milan, che sono state accostate all’attaccante oranje. Come infatti sottolineano dalla Spagna ci sarebbe un accordo totale tra il ragazzo e il club catalano.

Stando a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, Depay avrebbe già trovato un’intesa per un contratto quadriennale e avrebbe anche accettato di adeguare il suo stipendio in base alle richieste del club, che versa in condizioni finanziarie non ottimali. Koeman, suo grande estimatore, vorrebbe averlo a disposizione già a gennaio, ma il presidente Aulas ha sottolineato come il ragazzo non partirà nel corso della sessione invernale. Le nuove elezioni presidenziali in casa Barcellona sono programmate solo per dicembre o gennaio, ecco anche perché pare difficile che l’olandese possa trasferirsi in inverno a Barcellona, nonostante lui abbia aperto le porte ad un addio già nella prossima sessione. Sembrano dunque ridursi al lumicino le speranze di vedere l’attaccante in Italia. Milan, Juventus e Roma potrebbero provare a fare un nuovo tentativo, ma non sarà certamente facile.

