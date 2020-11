Calciomercato Milan, futuro incerto | Ci pensa l’Atletico

Futuro tutto da scoprire per Hakan Calhanoglu ancora a caccia del rinnovo contrattuale. Il turco potrebbe rappresentare una chance anche per l’Atletico Madrid

Tra i pilastri del nuovo Milan di Pioli c’è sicuramente Hakan Calhanoglu che ha messo in scena un ottimo inizio di stagione. Trequartista dalla grande qualità tecnica, il turco ora sta esprimendo a pieno il suo potenziale, tanto da attirare le mire di alcuni club. A far gol è soprattutto il contratto in scadenza dell’ex Leverkusen, ancora a caccia del rinnovo col Milan. Senza accordo infatti Calhanoglu rappresenterebbe un pezzo pregiato per chiunque, comprese le big estere. Tra queste, come sottolineato anche dal ‘Mundo Deportivo’, c’è anche l’Atletico Madrid che aveva già messo gli occhi sul 10 rossonero in due precedenti occasioni, l’ultima lo scorso anno quando il ‘Diavolo’ si avvicinò a Correa.

Col contratto in scadenza 2021 le condizioni potrebbero però riproporsi in modo decisamente più vantaggioso con la terza volta che potrebbe essere quella buona. Maldini e soci intanto lavorano al rinnovo.

