Calciomercato Milan, Ibrahimovic-Bologna: il retroscena

Milan, il retroscena di Ibrahimovic sul possibile arrivo a Bologna: ne ha parlato alla presentazione del libro di Sinisa Mihajlovic

“Mi chiedevo se volessi giocare ancora o meno. La mia decisione non era se giocare al Bologna o per qualcun altro, ma se continuare o no. Il Bologna ci ha provato tanto, sarei arrivato lì solo per Sinisa”. Così Zlatan Ibrahimovic è intervenuto alla presentazione del libro di Sinisa Mihajlovic, su ‘Gazzetta.it’. L’attaccante rossonero ha parlato del retroscena di mercato dello scorso gennaio sul possibile trasferimento a Bologna.

“Il mio primo pensiero era quello di continuare o meno a giocare. Sinisa mi ha corteggiato tanto. Per lui sarei venuto a giocare anche gratis. Però con lui sono stato subito sincero, dicendogli che non ero più l’Ibra di dieci anni prima che lui conosceva. A lui questo non sarebbe importato tanto. Poi però è arrivato il Milan e alla fine ho deciso di accettare di tornare a Milano” ha affermato l’attaccante svedese.

