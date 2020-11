Ibrahimovic miglior svedese 2020: “Chiedo molto a me e ai compagni!”

Parla Zlatan Ibrahimovic dopo essere stato premiato come miglior giocatore di Svezia. Il giocatore del Milan torna ad essere il numero uno

Zlatan Ibrahimovic torna a vincere il Pallone d’Oro svedese. La grande stagione di Kulusevski non è ovviamente bastata di fronte allo strapotere del centravanti del Milan.

Il rossonero – intervenuto a Tv4 – ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono solo me stesso. Chiedo molto e metto pressione ai miei compagni di squadra. Seguono e a loro piace tutto ciò. Non si tratta solo di me, riguarda l’intera squadra. Crediamo in quello che facciamo e ci alleniamo molto duramente”.

COVID ALLE SPALLE – “Questi sono momenti particolari che stiamo attraversando, ma abbiamo dimostrato di essere forti e continueremo a dimostrare di essere forti. E’ una situazione completamente nuova, vuoi solo tornare alla normalità. Vorrei rivedere i tifosi alla stadio per sentire l’atmosfera, tra urli, esultanze e fischi”.

