Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Ferencvaros, match della fase a gironi della Champions League. Ronaldo risponde a Uzuni al 45′

Parte male la Juventus, gelata al 18′ dalla bella combinazione Nguen-Uzuni che porta al sorprendente vantaggio del Ferencvaros all’Allianz Stadium. La squadra di Pirlo fatica a trovare spazi nella fitta ragnatela degli ungheresi, pericolosi quando ripartono in contropiede. Dybala va vicino al gol ma non brilla con la fascia da capitano al braccio: così ci pensa il solito Cristiano Ronaldo a trovare l’angolino giusto per la rete del pareggio. Male la difesa bianconera sul gol ospite, non bastano finora le geometrie sempre lucide di Arthur in regia.

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Cuadrado 5,5

Danilo 5

De Ligt 5,5

Alex Sandro 6

McKennie 5,5

Arthur 6,5

Bentancur 5,5

Bernardeschi 5,5

Dybala 5,5

Cristiano Ronaldo 6,5

All. Pirlo 5,5

FERENCVAROS

Dibusz 6,5

Lovrencsics 6,5

Blazic 6,5

Frimpong 6

Dvali 5,5

Heister 6

Siger 6

Somalia 6,5

Zubkov 6,5

Uzuni 7

Nguen 7

All. Rebrov

Arbitro: Siebert 6,5

TABELLINO

JUVENTUS-FERENCVAROS 1-1

19′ Uzuni (F); 35′ Cristiano Ronaldo

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Portanova, Chiesa, Kulusevski, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo

Ferencvaros (5-2-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Dvali, Heister; Siger, Somalia; Zubkov, Uzuni, Nguen. A dispisizione: A disposizione: Bogdan, Ori, Szecsi, Kovacevic, Botka, Baturina, Kharatin, Mak, Isael, Boli. Allenatore: Serhiy Rebrov

Arbitro: Siebert (Germania)

VAR: Fritz (Germania)

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 2′