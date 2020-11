Calciomercato Milan, c’è l’offerta per Thauvin

Milan, dalla Francia: c’è l’offerta rossonera per Thauvin. Il classe 1993 è in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia

A caccia di un colpo a zero per rafforzare la squadra, il Milan sta valutando con attenzione e da diverso tempo il profilo di Florian Thauvin. Il francese, classe 1993, ha il contratto in scadenza con l’Olympique Marsiglia. Il club transalpino non è intenzionato ad arrendersi ed è pronto a convincere il giocatore a rinnovare il proprio contratto. Non facile però, perché sembra che Thauvin voglia legarsi solo con un accordo a lungo termine e lautamente ricompensato.

Nel frattempo dalla Francia sottolineano con insistenza l’interesse del Milan. La dirigenza rossonera si sarebbe mossa concretamente e stando a quanto riferito da ‘Telefoot’, il club meneghino avrebbe offerto al francese un contratto quadriennale da tre milioni di euro. Ancora non è nota la risposta, ma il Milan avrebbe iniziato a muovere i primi passi in maniera concreta. Avvisato anche il Napoli, che sarebbe interessato al transalpino.

