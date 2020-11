Diogo Dalot è stato preso dal Milan con la formula del prestito secco dal Manchester United. Gli inglesi hanno preso una decisione sul suo futuro

Non è ancora un titolare del Milan ma Diogo Dalot è certamente diventato una pedina importante per lo scacchiere di Stefano Pioli. Il terzino portoghese è stato impiegato soprattutto in Europa League, sia sulla fascia destra che su quella sinistra, dimostrandosi un’ottima alternativa a Calabria e Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Dalot torna al Manchester United

Dalot sta dunque convincendo il Milan, che avrebbe intenzione di puntare su di lui ma non sembra essere dello stesso avviso il Manchester United. I Red Devils la scorsa estate hanno ceduto il portoghese solamente in prestito secco. I tempi stretti hanno spinto il Milan a chiudere, con l’intenzione di ritornare a trattare per trovare un accordo sul riscatto. Trattativa che non sta decollando perché il Manchester United, come riporta ESPN, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Dalot. Il Milan è dunque destinato a perdere il giocatore al termine della stagione.

