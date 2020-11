Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza le dichiarazioni di Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic

“Ha resuscitato tutto il Milan“. Non usa mezze parole, come sempre, Mino Raiola nel suo breve intervento all’olandese ‘de Volkskrant’ che ha omaggiato Zlatan Ibrahimovic con un lungo articolo. Il fuoriclasse svedese ha davvero ‘resuscitato’ i rossoneri (lo dice il campo, lo dicono i numeri), adesso primi in classifica e nuovamente una squadra credibile agli occhi di tutti. Una squadra, come ha aggiunto sempre Raiola, di cui il 39enne rappresenta “il novanta per cento”.

Ibrahimovic “il novanta per cento” del Milan, con una carriera non destinata a concludersi nemmeno al termine di questa stagione: “E’ tutt’altro che finito – ha sottolineato l’agente in conclusione – Lo terrò a giocare a calcio fino a quando non esce dal campo con una barella. Può continuare fino ai cinquant’anni, ma vuole giocare solo ai massimi livelli”.

