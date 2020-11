FOTO CM.IT | Lazio, via libera per Milinkovic-Savic: riabbraccia Inzaghi!

Milinkovic-Savic è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Il centrocampista ha avuto il via libera ad interrompere l’isolamento

Dalla Serbia col tampone. Via libera per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio interrompe l’isolamento e in mattinata si è sottoposto alle visite mediche di idoneità sportiva con il dottor Ivo Pulcini.

Il ‘Sergente’, trovato positivo in Serbia durante il ritiro per gli impegni in Nations League, ha ricevuto l’ok per tornare in Italia: l’ultimo test molecolare ha dato esito negativo. Domani parteciperà all’allenamento con i compagni e con molta probabilità domenica verrà impiegato dal primo minuto contro l’Udinese.