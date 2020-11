Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore, ha parlato del momento che sta vivendo la Juventus di Andrea Pirlo

La vittoria in extremis conquistata dalla Juventus contro il Ferencvaros in Champions League, ha fatto storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori. Nel mirino della critica sono finiti l’allenatore Andrea Pirlo e il numero 10 Paulo Dybala, sostituto dal match-winner Alvaro Morata a partita in corso. E, a ‘Radio Punto Nuovo’, il giudizio del giornalista Gigi Moncalvo sul tecnico bianconero non lascia spazio a interpretazioni: “Solo casino e confusione, sta rovinando un giocatore come Dybala, non ha trovato un ruolo a Kulusevski. Non parliamo, poi, di questo fallimento clamoroso di Arthur: non si capisce cosa sia, non fa un lancio, non fa un tiro da lontano. A Ronaldo girano fortemente le p…e, non è mica contento che gli ungheresi facciano ballare la rumba alla Juve. Ieri, nessuno, ha detto che hanno vinto per una papera pazzesca del portiere ungherese. Sarri, in questa situazione, sarebbe stato crocifisso”. Parole che, certamente, faranno discutere.

