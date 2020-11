Cronaca, tabellino e classifica del girone aggiornata dopo Juventus-Ferencvaros, gara valida per la quarta giornata di Champions League

Torna a calcare i campi di Champions League anche la Juventus di Andrea Pirlo, reduce dal successo in campionato contro il Cagliari. Tra le mura amiche dello ‘Stadium’ le cose però non iniziano nel migliore dei modi con la rete del Ferencvaros firmata da Uzuni al 19′ a chiusura di una buona azione avviata sulla corsia di destra. La reazione bianconera è ancora una volta tutta raccolta tra i piedi di Cristiano Ronaldo che al 35′ fulmina il portiere ospite con un bolide mancino che manda le squadre al riposo in parità. Nella ripresa la Juventus prova ad alzare i giri del motore rendendosi pericolosa prima con il palo di Bernardeschi, poi con il solito CR7 ed infine con il secondo legno di serata colpito questa volta da Alvaro Morata. È proprio lo spagnolo in pieno recupero a regalare i tre punti a Pirlo di testa.

Un successo che qualifica matematicamente la Juventus agli ottavi di finale.

Juventus-Ferencvaros 2-1: il tabellino

Reti: 19′ Uzuni, 35′ Ronaldo, 90+2′ Morata

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; McKennie (62′ Kulusevski), Bentancur (82′ Rabiot), Arthur (82′ Arthur), Bernardeschi (62′ Chiesa); Dybala (62′ Morata), Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Israel, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Chiesa, Portanova.

Ferencvaros (3-4-3): Dibusz; Lovrencsics (78′ Botka), Dvali, Blazic, Frimpong, Heister; Siger (78′ Laidouni), Somalia; Uzuni, Zubkov (70′ Isael), Nguen (70′ Boli). All. Rebrov. A disp. Szecsi, Ori, Kharatin, Kovacevic, Mak, Baturina, Csontos.

Arbitro: Siebert (GER)

Ammoniti: 67′ Siger, 80′ Danilo