Barcellona e Juventus potrebbero intavolare una trattativa per portare Dybala in Spagna, in cambio di Griezmann

Non decolla la stagione di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato schierato quest’oggi al fianco di Cristiano Ronaldo nel match di Champions League contro il Ferencvaros, non riuscendo però a sfruttare l’occasione. L’argentino non è andato a segno e ha faticato a trovare l’intesa con il portoghese. Intesa che invece migliora di partita in partita con Morata. Per l’ex Palermo la situazione non è per nulla facile e il rinnovo che non arriva – il contrato scade nel 2022 – potrebbe spingere le parti a dirsi addio.

Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona?

La situazione economica, dovuta al Covid-19, di certo non facilita le cessioni milionarie. Più facile ipotizzare uno scambio tra calciatori, che hanno una valutazione simile. Questa estate l’affare che ha portato Arthur a vestire il bianconero e Pjanic e il blaugrana, ha indubbiamente rafforzato i rapporti tra la Juventus e il Barcellona, che potrebbero tornare a fare affari, decisamente importanti per risolvere i loro problemi. In casa bianconera, come detto, Dybala lo sta diventando sempre più; tra gli spagnoli è ormai un peso Griezmann. L’ex Atletico Madrid non si è mai veramente ambientato e il rapporto con Messi si è infiammato negli ultimi giorni.

Ipotizzare uno scambio tra Dybala e Griezmann, che hanno una valutazione simile tra i 70-80 milioni di euro, tra due società in ottimi rapporti non è dunque impossibile anche se un affare del genere a gennaio non è certo facilissimo da chiudere. Si tratta chiaramente di una suggestione ma nel calciomercato mai dire mai.

Nel frattempo, come vediamo nei tweet, Dybala è stato bocciato dai tifosi sui social:

Dybala largamente peggiore in campo un’altra volta — Roberto Bottazzi (@_Themella_) November 24, 2020

Dybala deve restare in panchina sempre, senza Alvaro regaliamo 2 gol buoni e due annullati all'avversario #JuveFerencvaros — jack torrance (@jacktorrance74) November 24, 2020

#Morata subito ispirato in campo perché in fiducia, #Dybala svogliato perché non fiducia. Semplice. #JuveFerencvaros — Lorenzo Maspero (@LorenzoMaspero) November 24, 2020

Morata attualmente mi duole dirlo ma vale 4 Dybala — B. (@StanisLaRochele) November 24, 2020

Io farei domani uno scambio dybala eriksenn. — Andrea Civelli (@civones) November 24, 2020

Sempre più lampante la compatibilità tra #Morata e Ronaldo. Se non cambia modulo Pirlo, #Dybala mi pare destinato a restare riserva #JuveFerencvaros — Jacopo Gerna (@jgerna77) November 24, 2020

