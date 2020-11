Juventus-Ferencvaros, shock bianconero: tifosi impazziti

La Juventus è andata clamorosamente sotto contro il modesto Ferencvaros. I tifosi sui social non perdonano il vantaggio magiaro. Quanti tweet

Dopo 19 minuti la Juventus di Andrea Pirlo è andata sotto a Torino contro il Ferencvaros, in un match valevole per quarta giornata di Champions League. La squadra ungherese, sorprendentemente avanti grazie ad una rete di Uzuni, ha resistito, però, solo 15 minuti. Dopo l’inizio shock, per Cristiano Ronaldo e compagni che stavano faticando ad imporre il proprio gioco, ci ha pensato il portoghese a pareggiare il match.

I bianconeri, con Danilo centrale, sono in forte emergenza in difesa per via delle assenze di Bonucci, Chiellini e Demiral ma i tifosi, sui social, non hanno perdonato il momentaneo vantaggio dei modesti magiari e si sono scatenati sui social.

@juventusfc che vergogna… non si può giocare così svogliati in #ChampionsLeague contro una squadra di livello così basso. che vergogna #JuveFerencvaros #JuventusFerencvaros #JuveUCL — Darth Vader (@PotereaiSith) November 24, 2020

Finora quelli della Juve sembrano noi 45enni al calcetto del giovedi.

Uno che casca da solo…il portiere che non para…

Ma che dovete fa…#JuveFerencvaros — stefano tombolini (@SteTombolini) November 24, 2020