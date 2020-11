Champions League, Juventus qualificata agli ottavi. Pirlo primo nel girone se…

La Juventus ha superato il girone di Champions League, qualificandosi con due turni di anticipo agli ottavi. Scopriamo quali sono le combinazioni per il primo posto

La Juventus è riuscita a superare ieri il Ferencvaros, dopo una prestazione poco brillante, ma che ha permesso ai bianconeri di raccogliere tre punti fondamentali. Dopo lo svantaggio iniziale, le reti di Cristiano Ronaldo e di Alvaro Morata in extremis hanno firmato la rimonta e il risultato di 2-1. I bianconeri si trovano ora a 9 punti in classifica, al secondo posto del girone, alle spalle del Barcellona.

Champions, Juventus qualificata: ecco come arrivare davanti al Barcellona

Il Barcellona finora ha portato avanti un percorso praticamente perfetto in Europa, piazzandosi a 12 punti. Per qualificarsi al primo posto e superare i blaugrana, la Juve dovrà riuscire a vincere lo scontro diretto con gli spagnoli dell’8 dicembre con una differenza reti migliori rispetto allo 0-2 subito a Torino, se il distacco dal Barcellona resterà invariato dopo la partita contro la Dinamo Kiev. Se, invece, i blaugrana dovessero clamorosamente pareggiare o perdere contro il Ferencvaros e la Juventus rispettivamente battere o non perdere con la Dinamo Kiev, basterebbe una vittoria con qualsiasi risultato alla squadra di Pirlo nell’ultima giornata per aggiudicarsi il primo posto nel girone. In tutti gli altri casi, passerebbe come prima il Barcellona.

