Calciomercato, non solo Fiorentina | Le ultime di CM.IT sul futuro di Sarri

C’è anche Maurizio Sarri tra gli allenatori da tenere d’occhio per un eventuale ritorno in Serie A. Come anticipato da Calciomercato.it, l’accordo per la rescissione con la Juventus è ormai stato raggiunto e mancano solo alcuni dettagli per l’ufficialità. Nel frattempo l’allenatore ha detto no alla Fiorentina: vuole un progetto tutto suo e non se l’è sentita di prendere una squadra in corsa. In futuro, però, l’ex Napoli e Juve valuterà anche il club viola se avrà l’opportunità di costruire una squadra secondo le sue esigenze e caratteristiche.

Calciomercato, Sarri si libera dalla Juventus | Le ultime sul suo futuro

Come raccolto da Calciomercato.it, non sono inoltre mancate le offerte dall'estero. Ma non solo. Il tecnico toscano monitora a distanza anche la situazione in casa Inter. In caso di addio di Conte, infatti, non è da escludere nemmeno l'ipotesi nerazzurra. Occhi puntati dunque anche su Sarri: l'allenatore è pronto a fare ritorno in panchina.

