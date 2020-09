Calciomercato Milan, da Tomiyasu a Nastasic: casting per la difesa

Calciomercato Milan, caccia a un difensore centrale. Tanti i nomi in ballo: da Milenkovic a Tomiyasu, passando per Nastasic e Ajer. Il punto

Mai come in questo momento, Pioli avrebbe bisogno di un rinforzo in difesa, considerando Romagnoli, Duarte e Musacchio out. E il Milan ci sta provando a garantire al suo tecnico una aggiunta di spessore al reparto arretrato, valutando gli obiettivi di mercato e quello che offrono le occasioni.

Per esempio Milenkovic, che figura certamente fra gli obiettivi e nulla ha a che fare con le occasioni. La Fiorentina infatti non si schioda dalla richiesta di 40 milioni, reputata esorbitante al momento dai rossoneri nonostante l’imminente cessione di Paqueta al Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, niente Fofana | UFFICIALE: va in Premier

Allora torna di moda Ajer, difensore del Celtic già saltato fuori ad inizio estate fra gli interessi del club di via Aldo Rossi. Il 22enne norvegese però, di cui si dice un gran bene, è valutato intorno ai 30 milioni. Troppi. Altro giocatore che potrebbe fare al caso di Pioli è Tomiyasu, che il Bologna valuta 25 milioni dopo l’ottima prima annata in Serie A, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, e non intende abbassare le richieste.

Rimane dunque Matija Nastasic nel block notes di Maldini, che all’età di 27 anni potrebbe fornire al Milan esperienza (maturata col City e con lo Schalke dopo la Fiorentina) e costi contenuti. Magari arrivando a lui addirittura attraverso un prestito, come già anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, idea Nacho: confermata anticipazione CM.IT

FOTO CM.IT – Milan, visite mediche in corso per Hauge