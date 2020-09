Calciomercato Milan, idea Nacho: confermata anticipazione CM.IT

Calciomercato Milan, arrivano conferme sull’interessamento per Nacho alle anticipazioni di CM.IT: si tratta per il difensore del Real Madrid

Il Milan continua a lavorare negli ultimi giorni di calciomercato per gli ultimi ritocchi. Hauge è a Milano per le visite mediche, adesso verrà il turno del colpo in difesa. Il Diavolo ha necessità di rinforzarsi al centro davanti a Donnarumma, dove le assenze stanno creando più di qualche problema a Pioli. Tra i nomi papabili, anche quello di Nacho Fernandez, per il quale i rossoneri stanno trattando con il Real Madrid. La notizia riportata da ‘Sky Sport’ conferma l’anticipazione di Calciomercato.it, della settimana scorsa, sull’incontro avvenuto la scorsa settimana a Torino tra l’agente di Nacho e i rappresentanti per l’Italia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, offerta per Milenkovic! Cifre e dettagli

Calciomercato Milan, niente Fofana | UFFICIALE: va in Premier