Calciomercato Milan, niente Fofana | UFFICIALE: va in Premier

Wesley Fofana lascia il Saint-Etienne e passa al Leicester. Il francese era nel mirino del Milan

Niente Milan per Wesley Fofana. Il giovane difensore francese ha lasciato ufficialmente il Saint-Etienne per trasferirsi in Premier League, al Leicester. L’operazione,si è conclusa a una cifra ‘record’ (40 milioni di euro, ndr), come sottolineato dal club francese nel comunicato ufficiale. Ora l’obiettivo concreto dei rossoneri per la difesa è Tomyasu del Bologna.