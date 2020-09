La Fiorentina ha ricevuto un’offerta per Nikola Milenkovic. Le cifre e la risposta del club viola

Nuova pretendente dalla Premier League per Nikola Milenkovic, difensore di proprietà della Fiorentina seguito dal Milan e anche dall’Inter per l’eventuale successione di Milan Skriniar. Stando a ‘Sky Sport’, il West Ham ha avanzato un’offerta di 25 milioni di euro per il difensore 22enne. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il club viola, che parte da una valutazione di 40 milioni, riflette sulla proposta ma aspetta un’offerta più importante. Attenzione dunque anche al West Ham sul fronte Milenkovic. Milan e Inter – e soprattutto Fiorentina – sono avvertite.

