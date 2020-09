Il Milan starebbe pensando a Tomiyasu per rinforzare la difesa. Resta ancora in piedi l’obiettivo Bakayoko, ma il Psg è in vantaggio

Due soluzioni, una per la difesa e l’altra per il centrocampo. Entrambe complicate per motivi diversi, una nuova l’altra datata, ma sempre affascinante. Stiamo parlando di Tomiyasu e Bakayoko, rispettivamente nuovo e vecchio obiettivo di mercato rossonero.

Tuttavia, per quanto riguarda la difesa, i preferiti in casa Milan restano altri. Da Rudiger, del quale vi abbiamo parlato in esclusiva, a Milenkovic passando per Nastasic. Obiettivi complicati però, che formano un contesto nel quale diventa doveroso guardarsi ancora intorno. Ed ecco che spunta l’ipotesi Tomiyasu, centrale affidabile che proviene da una buona annata al Bologna, la sua prima in Serie A. Ne ha parlato a questo proposito Bigon a ‘Sky Sport’: “Non vorremmo cederlo, è chiaro che però se arrivassero offerte clamorose saremmo costretti a valutarle ed eventualmente trovare i sostituti. Ma non è semplice”.

E poi c’è ancora Bakayoko, che non tramonta come ipotesi di un prossimo rinforzo per il centrocampo di Pioli. Però il Chelsea chiede 30 milioni, troppo, e soprattutto il Psg è in vantaggio con Leonardo deciso a portarlo a Parigi, così come fece proprio due anni fa proprio al Milan.

