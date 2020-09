Jens Petter Hauge a un passo dall’ufficialità col Milan. Per il norvegese sono in corso le visite mediche

Visite mediche in corso per Jens Petter Hauge con il Milan. Il talento norvegese, dopo l’arrivo a Milano di ieri, è arrivato intorno alle 8.20 alla clinica ‘La Madonnina’ per sostenere l’iter medico, propedeutico alla firma e all’ufficialità con il club rossonero.

Per il classe 1999, che poco prima di prendere l’aereo per l’Italia aveva già manifestato grande entusiasmo e di non vedere l’ora di giocare con Ibrahimovic, il ‘Diavolo’ verserà circa 5 milioni di euro nelle casse del Bodo/Glimt per ottenere il suo cartellino.

