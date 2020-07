Calciomercato Milan, Ajer obiettivo primario | Fissato il prezzo

Il centrale norvegese del Celtic potrebbe essere il rinforzo per la difesa di Rangnick. Costi non proibitivi.

A prescindere da come finirà questa stagione e dall’eventuale qualificazione in Europa League, il Milan è pronto a ripartire da Ralf Rangnick il prossimo anno. Per fare il salto di qualità, il fondo Elliott avrebbe deciso di stanziare sul prossimo mercato 75 milioni di euro, oltre ai soldi derivanti da eventuali cessioni. Tra gli obiettivi dei rossoneri c’è quello di rinforzare il pacchetto arretrato con un centrale giovane: secondo lo ‘Scottish Sun’, il nome in cima alla lista è quello di Kristoffer Ajer, 22enne difensore norvegese che vorrebbe lasciare il Celtic per fare il salto di qualità, seguito dagli scout del club meneghino per tutta la stagione. Il club di Glasgow sarebbe disposto a lasciarlo partire a fronte di un’offerta di 22 milioni di euro.

