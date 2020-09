Juventus, Inter e Milan sono protagoniste del calciomercato in entrata ma anche di quello in uscita. Tanti i calciatori in lista di sbarco

Entriamo nella fase calda di questa insolita sessione di calciomercato. Le big di Serie A sono naturalmente impegnate a rinforzare le proprie rose in vista della stagione ormai alle porte ma dovranno presto fare i conti anche con i tanti esuberi ancora tutti da piazzare. Inter, Milan e Juventus in particolar modo hanno diversi calciatori in lista di sbarco in attesa di una nuova destinazione: da Dalbert a Perisic e Ranocchia passando per Pjaca, De Sciglio, Paqueta e Krunic. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Godin a Perisic: il peso degli esuberi

La dirigenza dell’Inter sta lavorando sodo per rinforzare al meglio l’organico di Antonio Conte al fine di ridurre al minimo il gap con la Juventus. Non mancano i nuovi acquisti già ufficializzati o prossimi alla chiusura come Arturo Vidal. Sono però molti anche i giocatori ancora tutti da piazzare. Tra quelli che non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore salentino sono particolarmente complicate le posizioni di Dalbert e Joao Mario reduci rispettivamente dalle stagioni con Fiorentina e Lokomotiv e costati diversi milioni negli anni scorsi ai nerazzurri. Per loro si parla soprattutto di piste estere mentre è differente il discorso per Asamoah, per il quale non è da escludere la risoluzione, e Ranocchia vicino al ritorno al Genoa.

Sempre in difesa sembra ormai al rush finale la trattativa che dovrebbe portare Godin al Cagliari dopo appena una stagione all’Inter, mentre sono tutti da valutare Nainggolan e Perisic. Per il belga, che non dovrebbe tornare in Sardegna, si è parlato anche di una clamorosa permanenza qualora non dovesse arrivare la giusta offerta, mentre il croato piace soprattutto a Manchester dopo la fruttuosa esperienza al Bayern Monaco. Per lui Marotta e soci chiedono almeno una quindicina di milioni. Chiudono il quadro oltre a Vecino i vari Skriniar e Brozovic che in caso di addio rappresenterebbero un grosso introito per le casse meneghine. Piacciono entrambi molto in Premier League ma la loro partenza non è così scontata.

Calciomercato Juventus e Milan, da De Sciglio a Paqueta: cercasi squadre

Archiviata la questione Higuain la Juventus avrà ancora molto da lavorare sul mercato in uscita. Stessa sorte del ‘Pipita’ e di Matuidi potrebbe subire anche Sami Khedira per cui si è parlato di una possibile risoluzione oltre che dell’interesse dell’Al Sadd di Xavi e dell’Al Duhail. In dubbio il futuro di Ramsey mentre l’infortunio ha rallentato l’eventuale addio di Bernardeschi al momento in stato di sospensione. Per Douglas Costa si attendono eventualmente solo offerte importanti dall’estero, mentre su Pjaca ci sarebbe il Genoa che stando alle ultime di Calciomercato.it non ha ancora mosso passi concreti per il 25enne calciatore croato. Chiude il quadro oltre a Rugani anche Mattia De Sciglio che potrebbe finire nella trattativa per Dzeko come contropartita tecnica.

In casa Milan Laxalt e Halilovic rappresentano due profili su cui il Diavolo non ha più intenzione di puntare e la società meneghina proverà a privarsene entro la fine del mercato. A centrocampo dopo l’arrivo di Tonali e quello possibile di Bakayoko potrebbe partire Krunic, ai margini del progetto e osservato speciale soprattutto in Germania. Nello stesso reparto l’esubero più complicato da piazzare è però Lucas Paqueta, ma è difficile trovare ad oggi un’offerta che soddisfi le esigenze delle casse rossonere. Il brasiliano infatti è costato molto e il ‘Diavolo’ non vorrebbe accontentarsi.

