Calciomercato Inter, il Monaco dice no a Brozovic: la conferma di Kovac

Freme il mercato centrocampisti dell’Inter: Vidal vicinissimo, mentre Brozovic è in uscita. Il Monaco chiude però al croato

“Brozovic? Grande giocatore, ma noi seguiamo altre piste. So che è molto facile accostare ad un allenatore un giocatore che ha già allenato. Io ho avuto Brozovic nell’under-21 croata. Lui è un ottimo giocatore, gioca in una grande squadra, ma non fa per noi”. A parlare è Niko Kovac, tecnico del Monaco, all’inizio della sua avventura al Principato. Il club transalpino è stato recentemente accostato a Marcelo Brozovic, ma l’allenatore croato ha smentito l’ipotesi di un arrivo del centrocampista alla sua corte.

Kovac ne ha parlato nel corso di una conferenza stampa e le sue parole non sono certamente passate inosservate in casa nerazzurra. Brozovic è infatti uno dei sacrificabili della rosa dell’Inter per fare in modo che il club possa ottenere un importante tesoretto da reinvestire sul mercato. L’obiettivo primario di Antonio Conte, oltre ad Arturo Vidal che è ad un passo dai nerazzurri, è N’Golo Kante, che ha però un elevato costo del cartellino (almeno 50 milioni di euro) e che Frank Lampard ha dichiarato di non voler perdere. Parole, sia quelle di Lampard che quelle di Kovac, che potrebbero complicare e non poco i piani nerazzurri.

