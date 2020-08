Possibile addio shock in Serie A durante la prossima sessione di calciomercato; le ultime da Cristiano Ronaldo a Brozovic

Terminata o quasi la stagione dei club italiani, è già arrivato il momento di programmare il futuro. Alle prese con la crisi economica per la pandemia da Coronavirus ancora in atto, molteplici club di Serie A potrebbero paventare una o più cessioni eccellenti, utili per risanare i conti e per finanziare i nuovi rinforzi: clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it fa il quadro dei possibili addii del campionato nostrano: da Cristiano Ronaldo a Brozovic, passando per Dybala, Koulibaly e Skriniar, la Serie A prepara l’addio shock di mercato.

Calciomercato, da Ronaldo a Dybala: cessioni eccellenti per la nuova Juventus

Un discorso a parte lo merita la Juventus, che dopo la disfatta in Champions League ha esonerato Sarri e ha dato il via all’era Pirlo. Tante le cessioni previste per il nuovo corso bianconero. Salutati Pjanic e Matuidi, ora Khedira e Higuain sono tra i giocatori importanti pronti a lasciare. Tuttavia, a preoccupare i tifosi sono le voci su Cristiano Ronaldo e Dybala. Il primo, dopo due anni e tante delusioni in Europa, è al centro di svariate voci: le ultime vorrebbero il suo agente Mendes pronto a proporlo a svariati club come PSG, Real Madrid e addirittura Barcellona. Per Dybala sono invece tornate le indiscrezioni sul Manchester United, con in quale si potrebbe imbastire uno scambio per arrivare a Paul Pogba. Non solo acquisti, quindi: Fabio Paratici prepara la super cessione per sistemare i conti e finanziare l’arrivo di nuovi campioni.

Calciomercato, da Brozovic a Kessie: cessioni top per Inter e Milan

Ancora impegnata in Europa League, con la semifinale contro lo Shakhtar Donetsk prevista il 17 agosto, l’Inter di Conte ha rimandato il giudizio definitivo al termine della stagione. Dopo le voci su Lautaro Martinez (ancora nel mirino delle spagnole), ora i nomi caldi in chiave cessione sono Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Il difensore, complice anche la cresicta di Godin nelle gerarchie del tecnico, non è più considerato indispensabile, come dimostrano le tante panchine accumulate di recente: valutato circa 60 milioni di euro, piace molto in Premier League (i due club di Manchester e il Tottenham su tutte) e in Liga spagnola (il Real Madrid potrebbe tornare alla carica). Brozovic fa gola ai francesi del Monaco e ai tedeschi del Bayern Monaco, ma resta calda anche la pista che porta in Inghilterra: le sue ultime vicende extracampo, unite ad alcune prove incolori, potrebbero aver convinto la società a cederlo. In casa Milan, invece, tra i calciatori più importanti da monitorare figurano sempre Paqueta e Kessie. Il brasiliano è valutato almeno 25 milioni di euro ed è seguito dalla Fiorentina. L’ivoriano è stato accostato a Inter, Napoli e Lipsia e potrebbe valere circa 30 milioni di euro. Novità sono dunque attese nelle prossime settimane.

Calciomercato, da Koulibaly a Milinkovic-Savic: cessioni top per Napoli e Lazio

Finito distante dal vertice della classifica, il Napoli ha già investito molto per il suo futuro tra lo scorso mercato di gennaio e il colpaccio Osimhen dal Lille. Per far quadrare i conti, il presidente De Laurentiis ragiona sulle cessioni di Koulibaly, Milik e Allan, tre pilastri degli ultimi anni. Come anticipato da Calciomercato.it, il difensore piace al Manchester City, ma gli azzurri chiedono almeno 70 milioni di euro più bonus per farlo partire. Milik e Allan piacciono anche alla Juventus, ma per il centrocampista le piste calde portano anche all’Inter e all’Everton di Ancelotti. Infine, le due romane: i pezzi pregiati della Roma sono Pellegrini e Zaniolo, quest’ultimo valutato almeno 70 milioni di euro. La Lazio ragiona sul futuro di Milinkovic-Savic, accostato a Juve, PSG e Manchester United.

