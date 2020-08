Nuova bomba di mercato dalla Spagna, da Madrid stanno pensando ad uno scambio con l’Inter per Lautaro Martinez, Barcellona trema

L’eliminazione per mano del Lipsia ha innescato una ridda di polemiche e voci attorno all’Atletico Madrid. La stampa castigliana ha intravisto delle responsabilità importanti in Diego Simeone, criticato soprattutto per la scelta di tenere Joao Felix, migliore dei biancorossi, per più di un’ora in panchina. Proprio il difficile rapporto tra l’attaccante portoghese e l’allenatore argentino è uno dei temi più dibattuti in questo momento, al punto che c’è chi parla già di un possibile addio dell’ex Benfica in caso di permanenza del Cholo sulla panchina.

Calciomercato Inter, Don Balon: scambio Lautaro-Joao Felix

Secondo ‘Don Balon’, l’ex Lazio e Inter starebbe già studiando la situazione in vista della prossima stagione, meditando di utilizzare il cartellino del portoghese per arrivare ad un rinforzo importante in attacco. Stando al portale iberico, al vaglio ci sarebbero già due opzioni: uno scambio con l’Inter per Lautaro Martinez oppure uno scambio con il Psg per Neymar. Scenari suggestivi, ma non così semplici da concretizzare, visto che entrambi i calciatori sognano il Barcellona.

