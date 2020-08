Calciomercato Roma, casting per il ds: piste da Atletico e Barcellona

La Roma cerca il suo nuovo direttore sportivo: valutati anche i profili di Andrea Berta, dell’Atletico Madrid, e Ramon Planes

Continua il casting della Roma per il ruolo di direttore sportivo, ancora vacante dopo la separazione con Gianluca Pertrachi. Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, i giallorossi stanno valutando Andrea Berta, che potrebbe lasciare l’Atletico Madrid (eliminato questa sera per mano del Lipsia), mentre il primo nome in lista, quello di Fabio Paratici, non è una pista praticabile visto che quest’anno non si muoverà dalla Juventus.

Prende consistenza, inoltre, come anticipato da Calciomercato.it Ramon Planes, ds giovane attualmente in forza al Barcellona, col quale gli resta solo un anno di contratto. L’idea Burdisso, invece, era d’attualità solo prima del cambio di proprietà.

