Calciomercato Inter e Roma, visite mediche col Benfica per Vertonghen

Jan Vertonghen non continuerà la sua carriera in Serie A: fissate per oggi le visite mediche col Benfica, domani la presentazione a Lisbona

Sfuma l’affare Jan Vertonghen per Inter e Roma. I due club italiani erano segnalati sulle tracce del 33enne difensore centrale mancino, svincolato dopo la naturale scadenza del contratto col Tottenham. Ma, secondo quanto riportato da ‘Het Laatste Nieuws’, il belga oggi sosterrà le visite mediche col Benfica e domani sarà presentato a stampa e tifosi. Il calciatore firmerà un contratto triennale con i lusitani, che nel frattempo stanno lavorando anche all’arrivo di un altro grande parametro zero: Edinson Cavani. Mentre è già atterrato in Portogallo Everton del Gremio, altro grande colpo per l’allenatore Jorge Jesus. Adesso, i club italiani che erano interessati a Vertonghen, dovranno virare su altri obiettivi.

