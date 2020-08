Diego Simeone, allenatore argentino che ha fatto la storia recente dell’Atletico Madrid, sembra ormai giunto al capolinea della sua avventura con i Colchoneros dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale contro il Lipsia

Il futuro può cambiare in un baleno. Dopo la vittoria, storica, in casa del Liverpool campione in carica, Diego Simeone sembrava destinato a restare al timone dell’Atletico Madrid per molti anni ancora, ma non aveva fatto i conti con i giovani del Lipsia di Nagelsmann. 2 a 1 per tedeschi e Colchoneros fuori dal torneo. Secondo quanto riportato da ‘Marca’ ed ‘El Chiringuito’, il ciclo di Diego Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid sarebbe giunto alla conclusione.

Al suo posto, occhio al nome di Massimiliano Allegri, tecnico livornese ex Juventus, che potrebbe innescare un triangolo di allenatori senza precedenti. Con un eventuale approdo dell’ex Milan e Cagliari a Madrid, Simeone tornerebbe disponibile ed occhio alla panchina dell’Inter, attualmente occupata da Antonio Conte.

L’allenatore leccese, con qualche frizione con la società nerazzurra, non è certo della sua permanenza a Milano, soprattutto se il Cholo dovesse essere disponibile, un profilo perfetto per il nuovo corso della Beneamata.

