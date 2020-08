Siviglia-Roma in campo stasera per gli ottavi di Europa League: le ultime su probabili formazioni, diretta tv e notizie di calciomercato con la nuova proprietà

Giornata davvero intensa per la Roma, cominciata alle prime ore del mattino con l’ufficialità dell’accordo tra Pallotta e Friedkin. Il club giallorosso è pronto dunque a vivere una nuova era, che inevitabilmente porterà a dei cambiamenti in società ma anche in squadra. Da oggi si programmerà il futuro con maggiore serenità, sapendo di avere una proprietà forte alle spalle.

Nel frattempo Fonseca e i suoi giocatori sono volati a Duisburg, in Germania, per giocare allo stadio ‘Schauinsland-Reisen-Arena’ contro il Siviglia. I giallorossi si giocano l’accesso ai quarti di finale di Europa League in un match secco, che andrà in scena alle ore 18.55.

Il punto sulle probabili formazioni di Siviglia-Roma, sulla guida tv del match e sulle ultime notizie di calciomercato, con l’arrivo della nuova proprietà

Sivigia-Roma, le probabili formazioni: le scelte di Fonseca

Squadra che vince non si cambia. La Roma di Paulo Fonseca, imbattuta da otto partite, si prepara ad affrontare il Siviglia, confermando il modulo con la difesa a tre. Smalling è tornato al Manchester United, e a guidare la retroguardia ci sarà così ancora Ibanez, vera sorpresa del post lockdown, insieme a Mancini e Kolarov. Pochi dubbi a centrocampo con gli esterni Bruno Peres e Spinazzola super confermati.

Al centro ad affiancare Diawara, vista la squalifica di Veretout, ci sarà Cristante. Sarà soprattutto la partita di Zaniolo, che dopo i diversi spezzoni di gara, come annunciato dallo stesso Fonseca, scenderà in campo dal primo minuto. Il giovane italiano, con Mkhitaryan, sarà alle spalle di Edin Dzeko. Partirà dalla panchina, invece, Lorenzo Pellegrini. Nel Siviglia di Lopetegui le attenzioni sono puntate soprattutto su Ocampos, che comporrà il tridente offensivo del 4-3-3, con de Jong e Munir. Panchina, invece, per l’ex Milan, Suso.

Probabili formazioni di Siviglia-Roma

Siviglia (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Fernando, Jordan; Ocampos, L.De Jong, Munir. ALL.: Lopetegui. A disposizione: Bono, Javi Diaz, Escudero, Sergi Gomez, F.Vazquez, O.Torres, Suso, En-Nesyri, Pablo Perez, Juanlu, Genaro, Mena.

Roma(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Zaniolo, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca. A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Calafiori, Villar, Lo.Pellegrini, Perotti, Ünder, Perez, Kluivert, Kalinic.

ARBITRO: Kuipers (Olanda).

Siviglia-Roma, in programma alle 18.55 alla Schauinsland Reisen Arena di Duisburg, sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Inoltre la partita, valida per gli ottavi di finale di Europa League, potrà essere vista anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Roma, ecco Friedkin: via al calciomercato

La società è ovviamente concentrata sul campo, per un match importante. Il cammino non è certo dei più semplici ma la Roma in quest’ultimo periodo ha dimostrato di essere capace di battere chiunque: vincere l’Europa League significherebbe qualificazione in Champions e più soldi per programmare il calciomercato.

L’obiettivo principale dei giallorossi è riuscire a mantenere in rosa Zaniolo e Pellegrini. La loro conferma passa ovviamente anche dalle cessioni dei calciatori in esubero, che eviterebbero un loro sacrificio. In cima alla lista dei giocatori in partenza ci sono certamente Under e Kluivert. Per il turco, una mano potrebbe darla il Napoli. Gli azzurri – come raccontato – hanno mostrato interesse per l’esterno ma difficilmente verrà acquistato per solo soldi. La Roma sta valutando le possibile contropartite che il Napoli è disposto a mettere sul tavolo. Sono stati offerti Malcuit e Ospita, ai giallorossi piace Milik, che però vuole solo la Juventus.

Non rientra nei piani del club nemmeno l’olandese che piace soprattutto all’estero. Sarà più difficile trovare una sistemazione per Perotti, Pastore, Fazio e Juan Jesus, che hanno poco mercato per via di ingaggi pesanti e fuori portata per tantissimi club. Non è incedibile certamente Pau Lopez. Lo spagnolo non ha entusiasmato e in caso di offerta di 25-30 milioni di euro può lasciare la Capitale.

L’elenco dei giocatori da piazzare è davvero lungo. A rischio anche uno tra Diawara e Veretout, con quest’ultimo che continua a piacere al Napoli. Andranno via sicuramente Florenzi, nel mirino di Atalanta e Fiorentina, e Karsdorp. Da risolvere anche la questione Schick. Il Lipsia è pronto a tenerlo in rosa ma c’è distanza tra domanda e offerta, con la Roma che non vorrebbe scendere sotto i 25. I tedeschi, al momento, sono fermi a 20.

Guardando al possibile mercato in entrata, perde quota sempre più il sogno Cavani, legato alla cordata sudamericana. Se la Roma (in cui potrebbe tornare Petrachi, anche se resta un’ipotesi difficile per i rapporti con Fonseca e con alcuni componenti della rosa) riuscirà a piazzare i suoi esuberi, potrebbe fare acquisti in ogni reparto, a partire dalla porta.

Con l’addio di Pau Lopez, attenzione a Sirigu, che ha rotto col Torino, ma sul taccuino dei giallorossi ci sono anche profili più giovani ma anche più cari, come Gollini e Musso.

In difesa sono stati proposti Umtiti e Bellerin, oltre a Vertonghen a parametro zero che era però una trattativa portata avanti soprattutto da Baldini, ma è facile pensare che l’obiettivo numero uno torni ad essere Smalling, che la Roma proverà a riportare a casa. A centrocampo il sogno resta Castrovilli ma è difficile che la Fiorentina decida, nella stessa sessione di calciomercato, di privarsi sia di lui che di Federico Chiesa. In attacco, invece, come più volte detto il primo rinforzo sarà Pedro.

