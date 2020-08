Calciomercato Roma, UFFICIALE: visite mediche e addio

Attraverso il proprio account Twitter, il Verona ha reso noto che il turco Cetin è in Veneto per le visite

La notizia era nell’aria e adesso è (praticamente) ufficiale. Mert Cetin sta per diventare un giocatore del Verona. Reduce da una stagione da comprimario alla Roma, dove il tecnico Fonseca gli ha concesso soltanto 255 minuti in Serie A spalmati in sei presenze, il 23enne difensore centrale turco vuole rilanciarsi e dimostrare il suo valore in gialloblu. Attraverso una nota pubblicato sul proprio profilo Twitter, il club scaligero ha reso noto che “con il nulla osta della Società AS Roma, il difensore turco, classe 1997, Mert Çetin si trova al Centro Polifunzionale ‘Don Calabria’ di Verona per sostenere le visite mediche”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: uno svincolato per la porta

Roma, cessione club: cordata kuwaitiana si ritira | Via libera a Friedkin