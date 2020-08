Calciomercato Verona, ESCLUSIVO: uno svincolato per la porta

Il presidente Setti potrebbe regalare un nuovo portiere a Juric: piace Karacic svincolatosi dall’Adanaspor

Marco Silvestri è stato tra i migliori portieri della Serie A e tra i protagonisti della splendida annata del Verona. Prestazioni che hanno convinto il club veneto a rinnovare il contratto di Silvestri fino al 2022. Una firma che spegne i rumors sul suo addio, visti i tanti estimatori in Italia e all’estero, ma che non ferma i gialloblu dalla ricerca di un altro portiere da affiancargli. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il presidente degli scaligeri Maurizio Setti si sta interessando ad un altro portiere. Si tratta di Goran Karacic, estremo difensore bosniaco di origini croate come il tecnico Juric. Svincolato dopo l’esperienza in Turchia con l’Adanaspor, l’ex Sandhausen potrebbe quindi sbarcare in Veneto a costo zero. C’è però da fare i conti con la concorrenza di diverse squadre in tutta Europa.

