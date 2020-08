Anche la Roma sulle tracce di un obiettivo della Juventus: l’esterno si offre ai giallorossi e potrebbe arrivare anche gratis

Hector Bellerin offerto alla Roma. Secondo quanto riferisce ‘Il Romanista’, il terzino spagnolo sarebbe stato proposto alla dirigenza giallorossa. L’ex Barcellona è legato all’Arsenal da un contratto fino al 2023 ma non rientrerebbe più nei piani di Arteta che per la prossima stagione vuole un profondo rinnovamento. Così ad andare via potrebbe essere anche il classe 1995, con i Gunners disposti anche a cederlo soltanto in prestito.

Prima di valutare il suo acquisto però, la Roma deve capire cosa accadrà con gli altri esterni presenti in rosa: Florenzi e Karsdorp dovrebbero andare via di nuovo, mentre il prestito di Zappacosta al Chelsea non dovrebbe essere rinnovato. In questo caso Bellerin, che ha lo stesso agente di Pau Lopez, potrebbe diventare un nome caldo. Attenzione però perché sullo spagnolo c’è da tempo anche la Juventus, alla ricerca di rinforzi sulle fasce.