Il difensore inglese rientra al Manchester United e non prenderà parte all’Europa League con la Roma

Chris Smalling saluta la Roma. Il difensore inglese ha commentato così la mancata possibilità di concludere la stagione con i giallorossi in Europa League: “Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. – ha scritto il 30enne sui propri profili social – Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato speciale e lo dimenticherò mai. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. Daje Roma”. Parole che sanno anche di addio in vista del prossimo anno. Roma e Manchester United non sono riuscite a trovare l’accordo per l’estensione del prestito e la cessione del giocatore e si complica il ritorno dell’inglese anche per la nuova stagione.

