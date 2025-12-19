DIRETTA Tutte le notizie del 19 dicembre: Napoli, comunicato UFFICIALE contro Allegri. Joao Mario verso l’addio alla Juve

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it
Caressa contro Fabregas
Clamoroso attacco di Caressa a Fabregas!
Inter, a gennaio possibile affare con l'Al-Hilal di Inzaghi
Addio all’Inter a gennaio? Possibile affare con l’Al-Hilal… Di Inzaghi!
Juve, Joao Mario saluta a gennaio
Joao Mario già ai saluti con la Juve. Il terzino portoghese, arrivato l’estate scorsa dal Porto nell’ambito dello scambio con Alberto Costa, è ai margini della squadra di Spalletti. A gennaio può partire per circa 10 milioni, ma probabilmente anche con la semplice formula del prestito.
Il Napoli contro Allegri: "Ha insultato pesantemente Oriali"
Duro comunicato del Napoli contro Allegri all’indomani della semifinale di Supercoppa col Milan:
“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.