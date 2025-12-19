Atalanta
DIRETTA Tutte le notizie del 19 dicembre: Napoli, comunicato UFFICIALE contro Allegri. Joao Mario verso l’addio alla Juve

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it

Tutte le news di oggi, giovedì 19 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione.

Segui con Noi le notizie di oggi, giovedì 19 dicembre!

Caressa contro Fabregas

Clamoroso attacco di Caressa a Fabregas!

Inter, a gennaio possibile affare con l'Al-Hilal di Inzaghi

Addio all’Inter a gennaio? Possibile affare con l’Al-Hilal… Di Inzaghi!

Juve, Joao Mario saluta a gennaio

Joao Mario già ai saluti con la Juve. Il terzino portoghese, arrivato l’estate scorsa dal Porto nell’ambito dello scambio con Alberto Costa, è ai margini della squadra di Spalletti. A gennaio può partire per circa 10 milioni, ma probabilmente anche con la semplice formula del prestito.

Il Napoli contro Allegri: "Ha insultato pesantemente Oriali"

Duro comunicato del Napoli contro Allegri all’indomani della semifinale di Supercoppa col Milan:

“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.

 

