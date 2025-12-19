Clamoroso attacco di Caressa: “Il gioco di Fabregas è veramente noioso”

Alle prese con l’emergenza in attacco e la seconda sconfitta consecutiva, il tecnico spagnolo dei lariani è finito sul banco degli imputati

Come se non bastassero gli infortuni di Alvaro Morata, Assane Diao e Jayden Addai, il Como si lecca le ferite anche per la seconda sconfitta consecutiva.

Quella contro la Roma di Gian Piero Gasperini arriva, infatti, dopo il rotondo 4-0 subito dall’Inter di Cristian Chivu, impegnata stasera nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana contro il Bologna.

Ad aggiungere benzina sul fuoco arrivano anche le parole del giornalista di ‘Sky Sport’ Fabio Caressa che, attraverso il proprio canale Youtube, ha espresso giudizi al vetriolo sui lariani.

“Amo moltissimo Fabregas, sia dal punto di vista comunicativo sia sulle prestazioni e sullo sviluppo del Como, è molto bravo ma questo gioco è veramente noioso. Gasp ha trovato la contromossa, questo dovrebbe porre delle domande a chi fa questo gioco. Vedrete che contro il Como, molti studieranno le mosse di Gasperini e le useranno”.

Un giudizio decisamente negativo, vedremo se l’allenatore spagnolo prendere decisioni importanti in vista della prossima partita di campionato contro il Lecce, dopo le festività natalizie.