Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Clamoroso attacco di Caressa: “Il gioco di Fabregas è veramente noioso”

Foto dell'autore

Alle prese con l’emergenza in attacco e la seconda sconfitta consecutiva, il tecnico spagnolo dei lariani è finito sul banco degli imputati

Come se non bastassero gli infortuni di Alvaro Morata, Assane Diao e Jayden Addai, il Como si lecca le ferite anche per la seconda sconfitta consecutiva.

Quella contro la Roma di Gian Piero Gasperini arriva, infatti, dopo il rotondo 4-0 subito dall’Inter di Cristian Chivu, impegnata stasera nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana contro il Bologna.

Ad aggiungere benzina sul fuoco arrivano anche le parole del giornalista di ‘Sky Sport’ Fabio Caressa che, attraverso il proprio canale Youtube, ha espresso giudizi al vetriolo sui lariani.

Fabregas fornisce indicazioni al Como dalla panchina
Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it

Amo moltissimo Fabregas, sia dal punto di vista comunicativo sia sulle prestazioni e sullo sviluppo del Como, è molto bravo ma questo gioco è veramente noioso. Gasp ha trovato la contromossa, questo dovrebbe porre delle domande a chi fa questo gioco. Vedrete che contro il Como, molti studieranno le mosse di Gasperini e le useranno”.

Un giudizio decisamente negativo, vedremo se l’allenatore spagnolo prendere decisioni importanti in vista della prossima partita di campionato contro il Lecce, dopo le festività natalizie.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie