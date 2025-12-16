Non solo la sconfitta, emergenza in attacco per il Como: Fabregas nei guai

I lariani, oltre alla sconfitta, devono fare i conti anche con un altro problema nel reparto avanzato

Il gol di Wesley ha condannato il Como alla sconfitta contro la Roma, partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A.

Secondo ko consecutivo per la squadra guidata dall’allenatore Cesc Fabregas, dopo il rotondo 4-0 contro l’Inter di Cristian Chivu la settimana scorsa.

Ma non è tanto la situazione in classifica a preoccupare il tecnico spagnolo, quanto gli infortunati. Alvaro Morata si è fermato per un problema muscolare e i tempi di recupero restano ignoti.

Ieri è toccato ad Assane Diao, già al centro di polemiche per la convocazione da parte del Senegal per la Coppa d’Africa. Durante uno scatto, ha accusato un infortunio ed è uscito in lacrime dal campo.

Da capire, dopo gli esami, quanto tempo resterà fermo, ma la sua partecipazione alla manifestazione africana è in forte dubbio. Così come la sua disponibilità per le prossime partite del Como.