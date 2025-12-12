Atalanta
Bye Bye Morata, se ne riparla nel 2026: Fabregas e il Como perdono il bomber

L’attaccante spagnolo era uscito anzitempo nel corso dell’ultima partita di campionato disputata

Non solo il 4-0 patito sul campo dell’Inter di Cristian Chivu, adesso un’altra tegola si abbatte sul Como dell’allenatore Cesc Fabregas in vista dei prossimi impegni.

Lo spagnolo non avrà, infatti, a disposizione il connazionale Alvaro Morata. Uscito al minuto 32 del match contro i nerazzurri, l’ex Juventus si è sottoposto agli esami del caso e i risultati non sono buoni.

“Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”, il comunicato ufficiale del club lariano.

Arrivato in estate dopo l’esperienza al Galatasaray, Morata non ha ancora trovato il gol in Serie A e, per provarci, dovrà aspettare l’anno nuovo. I tempi di recupero, infatti, sono fissati in due mesi, dunque se ne riparlerà a febbraio. Davvero un problema per Fabregas e la sua squadra.

